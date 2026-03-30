Путин подписал указ о создании «Российской биологической промышленной компании»

«B целях обеспечения технологической независимости и устойчивого развития, стимулирования инвестиционной активности в области ветеринарии и повышения эффективности управления имуществом федеральных казенных предприятий», — говорится в документе.

В указе обратили внимание на переименование подмосковного «Щелковского биокомбината» в федеральное казенное предприятие «Российская биологическая промышленная компания». К нему планируют присоединить несколько предприятий, после чего предприятие преобразуют в АО «Научно-производственное объединение „Российская биологическая промышленная компания“».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин выступит с речью на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня.