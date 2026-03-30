Песков: Путин выступит на ПМЭФ с содержательной речью, которую все будут ждать

Президент России Владимир Путин выступит с содержательной речью на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил утвердительно на вопрос, поедет ли Путин на ПМЭФ. Форум продет с 3 по 6 июня.

«Всегда президент принимает участие, всегда выступление. Все ждут выступления президента на Питерском форуме», — добавил Песков.

По его словам, все будут ждать выступления российского лидера. Песков отметил, что в этом году она также будет содержательным.

В 2025 году выступление российского лидера на ПМЭФ в США назвали грандиозным событием. Как отмечал геополитический аналитик Марк Слебода, размах форума продемонстрировал, что изоляция России провалилась.

Ранее Песков сообщил, что Россия планирует развивать двустороннее сотрудничество с государствами Персидского залива, которые являются ее добрыми партнерами и друзьями.