В Кремле анонсировали выступление Путина на ПМЭФ — 2026
Песков: Путин выступит на ПМЭФ с содержательной речью, которую все будут ждать
Президент России Владимир Путин выступит с содержательной речью на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил утвердительно на вопрос, поедет ли Путин на ПМЭФ. Форум продет с 3 по 6 июня.
«Всегда президент принимает участие, всегда выступление. Все ждут выступления президента на Питерском форуме», — добавил Песков.
По его словам, все будут ждать выступления российского лидера. Песков отметил, что в этом году она также будет содержательным.
В 2025 году выступление российского лидера на ПМЭФ в США назвали грандиозным событием. Как отмечал геополитический аналитик Марк Слебода, размах форума продемонстрировал, что изоляция России провалилась.
Ранее Песков сообщил, что Россия планирует развивать двустороннее сотрудничество с государствами Персидского залива, которые являются ее добрыми партнерами и друзьями.