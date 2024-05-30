Путин подписал указ о снятии Комаровой с поста главы ХМАО

Президент Владимир Путин подписал указ о снятии Натальи Комаровой с должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Тем же указом глава государства назначил Руслана Кухарука на пост временно исполняющего обязанности главы ХМАО.
«Постановляю принять отставку губернатора Ханты-Мансийского округа — Югры Комаровой <…> по собственному желанию. Назначить Кухарука Руслана Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора <…> до вступления в должность лица, избранного губернатором», — говорится в документе, опубликованном 30 мая.
Наталья Комарова, занимавшая пост главы региона с 2010 года, решила перейти на другую работу. Владимир Путин предложил освободившийся пост мэру Тюмени Кухаруку. Тот поблагодарил президента за доверие.