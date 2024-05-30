Главе Тюмени Кухаруку предложили стать губернатором ХМАО

Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент 30 мая провел рабочую встречу с главой Тюмени. Путин напомнил, что Кухарук родился в ХМАО. Люди дважды оказывали ему доверие на выборах мэра, главы администрации города.

«Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Для вас там все родное. Надеюсь, все, что вы наработали в Тюмени, тоже будет использовано на более высоком уровне», — сказал российский лидер.

Кухарук поблагодарил президента за оказанное доверие. Он отметил, что сегодня ХМАО — это очень серьезный стратегический регион.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова 30 мая объявила об отставке. Глава региона рассказала, что переходит на другую работу.