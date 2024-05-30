Губернатор ХМАО ушла с поста

Губернатор ХМАО Комарова объявила, что переходит на другую работу

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила, что уходит в отставку. В своем Telegram-канале она сообщила, что переходит на другую работу.

«Дорогие земляки, завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Приняла такое решение. Перехожу на другую работу», — сказала она.

Комарова призналась, что именно жители и их вера помогли сделать Югру регионом-лидером. Югорчане работают не только дома, но и помогают восстанавливать новые регионы России, указала она.

Губернатор поблагодарила президента Владимира Путина за поддержку и доверие, а жителей — за командность, достигнутые результаты и любовь к своей родине.

«Югра — ты в сердце всегда!», — заключила она.

Комарова занимала свой пост с 2010 года. До этого она избиралась депутатом Госдумы от Ямало-Ненецкого автономного округа.

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