Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году. Документ опубликовали на портале нормативных правовых актов.

Глава государства принял такое решение с целью сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также в благодарность ветеранам и участникам спецоперации.

«Провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества», — говорится в документе.

Путин поручил президентской администрации образовать оргкомитет и дирекцию по проведению в стране Года защитника Отечества, а также разработать и утвердить план основных мероприятий, в том числе и объемы их финансирования.

Российский лидер назначил председателем оргкомитета руководителя администрации президента Антона Вайно.

Ранее Путин подписал указ о призыве на военные сборы в этом году пребывающих в запасе россиян. Резервисты пройдут сборы в ВС РФ, войсках ФСБ и Нацгвардии.