Путин подписал указ о начале военных сборов для россиян в запасе в 2025 году

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан России на военные сборы в 2025 году. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству и органам исполнительной власти субъектов страны поручили обеспечить выполнение мероприятий, которые связаны с призывом граждан для прохождения сборов.

Также в документе уточнили, что резервисты будут проходить сборы в ВС России, войсках Национальной гвардии и Федеральной службы безопасности.

Сборы находящихся в запасе вооруженных сил россиян в стране проводят ежегодно. На основании указа президента соответствующую директиву направляют в региональные военкоматы. После этого происходит рассылка повесток гражданам, которые находятся в запасе.

Сборы россиян из запаса — плановое мероприятие, направленное на совершенствование боевой выучки резервистов. Впервые повестку на сборы можно получить через два года после увольнения с военной службы. Запасников призывают не чаще раза в три года.