Путин подписал указ о присвоении званий 14 полицейским
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 14 сотрудникам МВД. Документ разместили на сайте нормативных правовых актов.
Генерал-лейтенантами полиции стали трое: замначальника миграционной службы МВД Кирилл Адзинов, глава МВД по Ингушетии Владимир Котов и начальник ГУ МВД по Херсонской области Владимир Савчук.
Еще ряд сотрудников получили звание генерал-майора. В их числе глава МВД по Сахалинской области Владимир Арбузов и начальник УВД по ЮЗАО Москвы Сергей Голов.
Погоны генерал-майора также у замначальника миграционной службы МВД Дмитрия Сергиенко и первого замначальника Нижегородской академии МВД Александра Супрунова.
Кроме того, двое полицейских стали генерал-майорами юстиции. Это замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Ромашкин и руководитель Главного следственного управления по Прикамью Оксана Юдина.
Ранее Путин включил вице-премьера и постпреда президента на Дальнем Востоке Олега Кожемяко в состав Совбеза России.