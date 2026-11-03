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    Путин подписал указ о присвоении званий 14 полицейским

    Фото: РИА «Новости»

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 14 сотрудникам МВД. Документ разместили на сайте нормативных правовых актов.

    Генерал-лейтенантами полиции стали трое: замначальника миграционной службы МВД Кирилл Адзинов, глава МВД по Ингушетии Владимир Котов и начальник ГУ МВД по Херсонской области Владимир Савчук.

    Еще ряд сотрудников получили звание генерал-майора. В их числе глава МВД по Сахалинской области Владимир Арбузов и начальник УВД по ЮЗАО Москвы Сергей Голов.

    Погоны генерал-майора также у замначальника миграционной службы МВД Дмитрия Сергиенко и первого замначальника Нижегородской академии МВД Александра Супрунова.

    Кроме того, двое полицейских стали генерал-майорами юстиции. Это замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Ромашкин и руководитель Главного следственного управления по Прикамью Оксана Юдина.

    Ранее Путин включил вице-премьера и постпреда президента на Дальнем Востоке Олега Кожемяко в состав Совбеза России.

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