Путин подписал указ о награждении министров из прежнего состава правительства | 360°

Власть 14 мая 2024, 23:15 Путин подписал указ о награждении министров из прежнего состава правительства РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами министров, не вошедших в новый состав правительства. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства, и отработали достойно», — сказал глава государства в ходе встречи с новым составом правительства.

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Ранее Путин утвердил министров силового блока и главу МИД. Министром оборонного ведомства страны стал бывший первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, сменив своего предшественника Сергея Шойгу. При этом Владимир Колокольцев и Александр Куренков остались на посту глав МВД и МЧС.

Как отмечал независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru, экономист Андрей Белоусов отлично подходит для нового поста. Он возьмет на себя задачу интеграции между военным ведомством и военно-промышленным потенциалом страны.