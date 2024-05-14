Аналитик рассказал, почему экономист Белоусов идеально подходит на пост главы Минобороны | 360°

Эксклюзив 14 мая 2024, 22:04 Аналитик рассказал, почему экономист Белоусов идеально подходит на пост главы Минобороны Аналитик Станкевич: Белоусова назначили для интеграции обороны в экономику РИА «Новости»

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В России впервые за советскую и за постсоветскую историю появится действительно гражданский министр обороны. Такое мнение выразил политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в беседе с 360.ru, комментируя назначение бывшего первого зампредседателя правительства РФ Андрея Белоусова на пост главы оборонного ведомства страны.

«Причем [Андрей Белоусов] не просто гражданский, а он по своему профилю профессиональному — экономист стратегического уровня. Это специалист по стратегическим направлениям развития экономики. Что это означает? Что в современных условиях идет не война армий, а война государственных потенциалов, в которой экономика играет колоссальную роль», — заявил эксперт.

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По его словам, чтобы преобладать в конфликтах XXI века нужна глубокая и позитивная интеграция между военным ведомством и военно-промышленным потенциалом страны. Назначение Белоусова на этот пост должно обеспечить ту самую интеграцию.

«То есть военно-технический, военно-промышленный потенциал страны будет глубже интегрирован с армейской частью, с военным планированием и военным управлением», — заявил он.

Станкевич объяснил, что раньше это происходило стихийно и порождало проблемы. Теперь настало время для серьезной, настоящей, глубоко продуманной интеграции. По мнению аналитика, Белоусов является наилучшим вариантом из всех людей, которые могли бы взять на себя подобную задачу.

Ранее Белоусов рассказал, какие задачи перед ним поставил российский лидер Владимир Путин. Это интеграция экономики вооруженных сил в общую экономику страны.