Путин поднял тост за поколение победителей и дружбу народов

Тостом за поколение победителей и дружбу народов открыл посвященный Дню Победы торжественный прием иностранных делегаций в Кремле президент России Владимир Путин. Видео с его обращением к гостям опубликовала пресс-служба Кремля.

В ходе выступления глава государства подчеркнул, что сегодня всем необходимо следовать традициям и завету предков о сохранении и защите мира.

«Позвольте предложить тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за дружбу и процветание стран и народов. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Победы!» — завершил речь Путин.

На праздничные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прибыли делегации из девяти стран. Президент России в ходе выступления подчеркнул, что рад отпраздновать День Победы среди друзей и надежных партнеров.

Путин добавил, что Россия чтит вклад всех участников антигитлеровской коалиции и не делит победу на свою и чужую.