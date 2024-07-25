Путин подчеркнул роль следователей в сборе неопровержимых улик против нацистов

Сотрудники следственных органов в условиях проведения спецоперации работают на освобожденных территориях и собирают неопровержимые доказательства преступлений неонацистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поздравляя следователей с их профессиональным праздником.

«В условиях специальной военной операции органы следствия <…> эффективно действуют на освобожденных территориях, <…> тщательно фиксируют, собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов, карателей, их пособников, террористов и экстремистов», — отметил Путин в своем поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что сотрудникам СКР зачастую приходится работать с риском для жизни. Путин выразил уверенность, что следователи по всем направлениям будут добиваться достойных результатов и проявлять профессионализм, объективность и настоящий характер.

Президент отметил, что сотрудники следственных органов вносят большой вклад в борьбу с коррупцией и терроризмом.