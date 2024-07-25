Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником

Благодарность за твердость и принципиальность, за результативную работу и верность долгу выразил президент Владимир Путин российским следователям в их профессиональный праздник. Обращение главы государства опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Сотрудники органов следствия МВД, Следственного комитета и ФСБ вносят незаменимый, огромный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом», — отметил президент.

Путин отметил, что в условия проведения СВО следствие решает особые и «крайне ответственные» задачи, делая это с риском для жизни.

«У тех, кто пытается запугать людей, расколоть наше общество, сыграть на религиозных или национальных чувствах, никогда ничего не выйдет», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что их ждет «неотвратимое и справедливое возмездие». Он пожелал сотрудникам следственных органов успехов и всего самого доброго.