Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником

Фото: РИА «Новости»

Благодарность за твердость и принципиальность, за результативную работу и верность долгу выразил президент Владимир Путин российским следователям в их профессиональный праздник. Обращение главы государства опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Сотрудники органов следствия МВД, Следственного комитета и ФСБ вносят незаменимый, огромный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом», — отметил президент.

Путин отметил, что в условия проведения СВО следствие решает особые и «крайне ответственные» задачи, делая это с риском для жизни.

«У тех, кто пытается запугать людей, расколоть наше общество, сыграть на религиозных или национальных чувствах, никогда ничего не выйдет», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что их ждет «неотвратимое и справедливое возмездие». Он пожелал сотрудникам следственных органов успехов и всего самого доброго.

«На передке понимают». Новый закон о запрете смартфонов в зоне СВО возмутил общество

Копия 12-го? Что известно о новом iPhone 16

Капкан для либералов. Байдену не дадут раньше времени покинуть пост

Более 1,5 тысячи операций провели в МОНИИАГ с помощью робота Da Vinci

Верная и мстительная. Чем прославилась княгиня Ольга и почему ее назвали святой

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте