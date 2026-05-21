Путин подарил китайскому инженеру редкий гербовый сервиз

Президент России Владимир Путин подарил китайскому инженеру Пэн Паю редкий гербовый сервиз Императорского фарфорового завода, который уже сняли с производства. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Пэн Пай встретился с Путиным в Пекине 20 мая во время официального визита российского лидера в КНР. До этого они виделись в 2000 году, когда президент впервые приехал в Китай, а Пэн Пай был ребенком. Во время новой встречи инженер вручил Путину на память сервиз из лилинского фарфора.

В ответ глава государства подарил ему парадный классический сервиз «Классика Москвы» Императорского фарфорового завода. Мастера изготовили его из твердого фарфора и украсили деколью и ручной росписью золотом.

Как выяснило агентство, эту серию выпускали с 2009 по 2013 год, а в свободной продаже она уже не встречается. На сайтах объявлений стоимость такого сервиза достигала 44-57 тысяч рублей.

Гербовую форму сервиза восстановили по музейному образцу второй половины XIX века. На каждом из 20 предметов автор росписи, заслуженный художник России Галина Шуляк, изобразила фрагменты исторической архитектуры Москвы.

Ранее внимание журналистов привлекли цветочные композиции на столе во время переговоров Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Эксперты по деловой этике предположили, что оформление могло содержать важные послания.