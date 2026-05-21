Цветочная дипломатия. Си Цзиньпин послал Путину тайный сигнал на переговорах

Оригинальные цветочные композиции, украшающие стол во время переговоров лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, могли нести важные послания. Об этом MK.RU рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

В Пекине Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об укреплении стратегического партнерства двух стран. Любая цветочная композиция на протокольных мероприятиях такого уровня является продуманной «безмолвной дипломатией», а не просто элементом декора.

Холгова обратила внимание на выбор цветовой гаммы — розового и желтого цветов. Она пояснила, что в Китае желтый связан с императорской властью, почетом, силой и достоинством. Розовые цветы говорят о положительных чертах участников мероприятия.

Она отметила, что время переговоров на столах присутствовали антуриумы, расположенные в центре композиций перед Путиным и Си Цзиньпином. Это говорило о доброжелательности между ними, стремлении к крепкой дружбе и сотрудничеству.

«Антуриум в Поднебесной символизирует гостеприимство, изобилие, доброжелательную и миролюбивую атмосферу. Считается, что этот цветок приносит достаток и обеспечивает прибыль», — отметила эксперт.

Ранее китайские пользователи обратили внимание, что номер автомобиля Путина содержал сразу три восьмерки, что в Китае считается очень хорошим знаком.