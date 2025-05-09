Путин поблагодарил зарубежных коллег, приехавших на парад Победы в Москву

Президент России Владимир Путин выразил благодарность иностранным гостям за решение посетить Москву и разделить радость праздника 80-летия Победы. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Хотел бы поблагодарить присутствующих глав государств и правительств, руководителей зарубежных организаций и делегаций. Мы высоко ценим ваше решение посетить Москву 9 Мая и разделить радость бесконечно дорогого и священного праздника с нашим народом», — подчеркнул российский лидер.

Выступая перед гостями приема в Кремле, Путин предложил тост за прославленное поколение победителей, за торжество справедливости и правды, за процветание народов и стран.

«Мы знаем, как жизненно необходима была для сражающегося народа Советского Союза солидарность и поддержка — поддержка товарищей по оружию, друзей. Навсегда сохраним признательность нашим соратникам и друзьям», — добавил он.

Ранее Путин Путин пообщался с ветеранами ВОВ, старейшему из них исполнилось 102 года.