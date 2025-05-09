Путин поднял тост за поколение победителей на приеме для иностранных лидеров

Президент России Владимир Путин провел торжественный прием для иностранных делегаций в честь Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что значение события, которое ознаменовал День Победы, неоценимо для судеб всего мира, однако для России и стран СНГ это еще и часть истории практически каждой семьи.

«Такая прямая кровная сопричастность определяет особое, можно сказать, трепетное отношение к этому празднику», — сказал президент.

Путин отметил, что чем больше времени проходит после событий Второй мировой войны, тем выше становится ответственность за сохранение ценностей и передачу исторической правды будущем поколениям.

Завершая выступление, российский лидер поздравил собравшихся на приеме с Днем Победы и предложил тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости и за процветание стран и народов.

Ранее Путин вместе с прибывшими в Москву иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Специально для этого подготовили венок, ширина которого оказалась сопоставима с подножием мемориала.