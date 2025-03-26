Путин поблагодарил военных за освобождение Суджи

Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам ВС России за освобождение города Суджи в Курской области от украинских боевиков. Глава государства обратился к военнослужащим на заседании наблюдательного совета «Движения первых», сообщили на сайте Кремля.

«Мы должны быть благодарны нашим бойцам не только за освобождение Суджи, но и за защиту России, интересов наших людей в целом и в так называемых новых, и в исторических наших регионах, и где бы то ни было», — сказал Путин.

Он также поблагодарил активистов «Движения первых» за работу в пунктах временного размещения в Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль город Суджи 12 марта. Позже Минобороны показало кадры из освобожденного населенного пункта.

Во время визита в один из пунктов управления курской группировкой Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить противника и полностью освободить регион.