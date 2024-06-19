Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына

В Пхеньяне стартовали переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Встреча открылась в резиденции «Кымсусан», сообщило РИА «Новости» .

«Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики», — сказал Путин, открывая переговоры в расширенном составе.

С корейской стороны к лидеру республики присоединились премьер-министр Ким Док Хун, глава МИД Цой Сон Хи и другие чиновники, в том числе представители военного блока. От России в переговорах приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак и другие делегаты.

Перед началом переговоров на площади Ким Ир Сена устроили торжественную церемонию встречи российской делегации. Визит Путина в КНДР стал первым с 2000 года.