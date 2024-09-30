Путин поблагодарил глав новых регионов за возрождение Новороссии и Донбасса

Президент Владимир Путин поблагодарил глав новых регионов за развитие и возрождение Донбасса и Новороссии. Глава государства назвал основной задачей создание благоприятных условий для жителей новых субъектов, сообщила пресс-служба Кремля.

Тридцатого сентября отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Путин поздравил с праздником глав этих регионов.

«Прежде всего обращаюсь к участникам нашего мероприятия: хочу вас поблагодарить за то, что вы все вместе делаете для возрождения Новороссии и Донбасса», — подчеркнул президент.

По его словам, на новых территориях важно обеспечить безопасность населения. Однако власти не будут откладывать на потом решение социальных и экономических вопросов, пообещал Путин.

Глава государства назвал присоединение новых регионов судьбоносным событием. Он поблагодарил жителей Донбасса и Новороссии за решительность, твердость и стойкость.