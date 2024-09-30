Путин поблагодарил жителей новых регионов за стойкость и решительность

Президент Владимир Путин обратился к россиянам по случаю второй годовщины присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства назвал включение новых регионов в состав России поистине судьбоносным событием. Обращение президента опубликовала пресс-служба Кремля.

«Мы не бросили своих братьев и сестер, пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, Запад превратил Украину в свою колонию и военный плацдарм, нацеленный на Россию.

Путин поблагодарил жителей новых регионов за стойкость, твердость и решительность. Сегодня россияне отстаивают безопасное, благополучное будущее для детей и внуков, подчеркнул глава государства.

Донбасс и Новороссия вошли в состав России по итогам законных референдумов, напомнил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в будущем мировая общественность признает регионы российской территорией.