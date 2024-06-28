Путин побеседует с выпускниками «школы губернаторов» 28 июня

Песков: Путин пообщается с выпускниками «школы губернаторов» РАНХиГС

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин пообщается с выпускниками «школы губернаторов» РАНХиГС. Об это сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привели «Вести».

Мероприятие состоится 28 июня. Российский лидер свяжется с выпускниками по видеосвязи, добавил официальный представитель Кремля.

В этот же день у президента запланировано совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Ранее Путин обратился к выпускникам школ. Он поздравил ребят с получением дипломов, пожелал им обрести семью и найти свое предназначение. Президент напомнил, что теперь вчерашним школьникам предстоит принимать важные решения самостоятельно.

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