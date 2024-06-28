По всей России начались школьные выпускные. Президент страны Владимир Путин поздравил вчерашних учеников с получением диплома, пожелал им найти предназначение и обрести семью. Его обращение опубликовали на сайте Кремля .

Глава государства поздравил родителей, наставников и самих выпускников с началом нового этапа жизни. Путин заявил, что теперь вчерашним школьникам предстоит принимать важные решения самостоятельно. Он пожелал им успехов.

«Самое главное — реализовать свое призвание, найти дело по душе. Тогда вам будут под силу самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других», — сказал президент.

Путин добавил, что главной опорой в жизни каждого человека является семья. Он выразил уверенность в том, что выпускники продолжат лучшие семейные традиции и построят будущее, о котором мечтают.

В Санкт-Петербурге началась подготовка к самому массовому выпускному вечеру — шоу «Алые паруса». Концерт пройдет в ночь на 29 июня, на сцену выйдут Люся Чеботина, IOWA, Тося Чайкина, Ваня Дмитриенко и другие звезды.