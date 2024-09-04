Путин по видеосвязи открыл новые предприятия на Дальнем Востоке

Фото: Пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске новых предприятий на Дальнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

При участии российского лидера запустили горно-обогатительный комбинат «Озерный» в Бурятии, способный перерабатывать до шести миллионов тонн руды в год.

Новые мощности заработали в порту «Суходол» на юге Приморского края. Теперь грузооборот возрастет до 12, а в перспективе — до 20 миллионов тонн угля в год. Емкость склада — 915 тысяч кубометров.

Начала работать первая очередь Приморского завода пластиковых труб, выпускающего полиэтиленовую продукцию для водо- и газоснабжения. Эти трубы рассчитаны на срок службы более ста лет. К 2026 году их планируют выпускать до 35 тысяч тонн в год.

Перед этим Путин заслушал доклады полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Ранее президент назвал перспективным направлением строительство на Дальнем Востоке атомной электростанции.

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