Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке

Строительство атомных электростанций на Дальнем Востоке является перспективным направлением. Об этом на совещании по вопросам развития инфраструктуры ДФО заявил президент Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости» .

«Я, когда сказал про атомные электростанции, имел в виду и дальневосточный регион. Почему нет, это перспективное направление», — объяснил он.

Глава государства также отметил необходимость увеличить мощность производства энергии на российских АЭС. Он подчеркнул, что нужно будет учесть объем строительства станций российскими специалистами в других странах.

Во время совещания Путин предложил обсудить укрепление дальневосточной энергетической и транспортной инфраструктуры. По его словам, по этим направлениям есть ряд перспективных задач и острых проблем, которые необходимо урегулировать.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев на сессии ВЭФ «На Восток! Маршруты нового времени» рассказал о планах строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей на Дальнем Востоке. Он добавил, что транспортную систему будут совершенствовать в рамках развития региона.