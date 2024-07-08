Путин по телефону поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана

Президент России Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране. Как сообщили в пресс-службе Кремля , главы государств пообщались по телефону.

«Владимир Путин <…> пожелал ему успехов на ответственном государственном посту», — уточнили в пресс-службе.

До этого Путин отправлял Пезешкиану телеграмму, в которой выразил надежду, что страны будут наращивать сотрудничество по всем направлениям. Президент отмечал, что российско-иранские отношения носят дружественный характер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что у Путина 8 июля запланирован международный телефонный разговор. Однако тогда он не уточнял, с кем именно.