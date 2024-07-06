Путин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана

Путин направил поздравление Масуду Пезешкиану с избранием президентом Ирана

Sobhan Farajvan
Фото: Sobhan Farajvan/Global Look Press

Президент России Владимир Путин направил поздравление Масуду Пезешкиану в связи с избранием президентом Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Господин Пезешкиан, примите поздравления по случаю избрания вас президентом Исламской Республики Иран. Российско-иранские отношения носят добрососедский и дружественный характер. Тегеран и Москва эффективно координируют усилия в решении  вопросов международной повестки дня», — говорится в сообщении Путина.

Российский лидер выразил надежду, что деятельность Пезешкиана на президентском посту будет способствовать наращиванию двустороннего конструктивного сотрудничества по всем направлениям на благо народов обеих стран, а также в интересах упрощения региональной стабильности и безопасности.

Ранее Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения, он шел на выборах кандидатом от реформаторского крыла правительства.

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