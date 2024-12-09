Путин передал в состав ОСК «Корпорацию морского приборостроения»

Президент Владимир Путин подписал указ о передаче «Корпорации морского приборостроения» в состав ОСК. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Идея принадлежала правительству России. Выполнить все документальные обязательства предстоит в шестимесячный срок.

Ранее в Северодвинске после двухмесячного ремонта спустили на воду ледокол «Диксон». За это время судостроители отремонтировали его корпус, донно-забортную арматуру и винто-рулевой комплекс.

В августе Путин подписал указ о создании в России Морской коллегии, которая займется развитием флота и защитой национальных интересов страны в Арктике. Возглавил коллегию помощник президента Николай Патрушев, а в ее состав вошли несколько министров, главы Росатома и «Новатэка».