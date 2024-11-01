Ледокол «Диксон» спустили на воду в Северодвинске после двухмесячного ремонта

Судоремонтный завод «Красная Кузница» завершил восстановление ледокола «Диксон». Судно спустили на воду в Северодвинске, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на представителей Объединенной судостроительной корпорации.
По информации пресс-службы, доковый ремонт длился два месяца. За это время специалисты очистили и покрасили корпус ледокола, отремонтировали донно-забортную арматуру и привели в порядок техническое состояние винто-рулевого комплекса.
Отмечается, что «Диксон» построен в 1983 году. Он относится к дизельным ледоколам класса «Мудьюг». Судно может проходить по морям с толщиной льда 0,9 метра со скоростью один узел.
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