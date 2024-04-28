Инаугурацию Путина покажут в прямом эфире | 360°

Важное 28 апреля 2024, 12:00 Инаугурацию Путина покажут в прямом эфире Инаугурацию Путина покажут в прямом эфире 7 мая, трансляцию начнут в полдень РИА «Новости»

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Запланированную на 7 мая инаугурацию президента Владимира Путина покажут в прямом эфире. Об этом сообщили в Telegram-канале журналисты кремлевского пула РИА «Новости».

Начало церемонии — в 12:00 по московскому времени. Телеканал «Россия 1» объявил об этом в анонсе трансляции на сайте.

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Ранее глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко также ранее заявил, что инаугурация пройдет 7 мая. По его словам, за сутки до мероприятия сенаторов обязали пройти ПЦР-тестирование.

В марте Путин победил на выборах президента России в качестве самовыдвиженца. Он набрал 87,28% голосов. Второе место у Николая Харитонова (4,31%), за ним идут Владислав Даванков (3,85%) и Леонид Слуцкий (3,2%).

В прошлый раз инаугурация Путина прошла 7 мая 2018 года в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Торжественную церемонию посетили около пяти тысяч зрителей.