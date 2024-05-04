Запад подготовил провокации перед инаугурацией Путина | 360°

04 мая 2024, 11:44
Запад подготовил провокации перед инаугурацией Путина
Депутат Пискарев: Запад готовит провокации в преддверии инаугурации Путина
Запад готовит провокации в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом информировал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Сообщение появилось в Telegram-канале комиссии.
«Фиксируются попытки неправительственных организаций и СМИ из недружественных стран, а также подконтрольных им ресурсов иноагентов, создать негативный информационный фон вокруг предстоящего события», — отметил Пискарев.
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По его данным, акции планируются у посольств России в странах Евросоюза и НАТО. Активистам раздают листовки и плакаты с антироссийскими лозунгами.
Председатель комиссии отметил, что Запад не смог повлиять на волеизъявление россиян и теперь там пытаются создать «выгодную им медийную картинку». Однако эти акции никак не влияют на ситуацию в России. Инаугурация пройдет при полной поддержке ее жителей и в соответствии с законом, подчеркнул Василий Пискарев.
Мероприятие пройдет 7 мая. Его покажут в прямом эфире.
Запад
Владимир Путин
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