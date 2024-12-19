Путин ответил на вопрос о захоронении тела Владимира Ленина

Когда-нибудь общество в России подойдет к теме захоронения тела Владимира Ленина. Об этой на пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, сообщил президент Владимир Путин.

«Когда-то, наверное, общество к этому подойдет, но сегодня, особенно сегодня, в России мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество», — подчеркнул глава государства.

Из Нижнего Новгорода Путину задали блиц-вопрос, чей портрет висит у него в кабинете. Глава государства ответил, что в кабинетах у него нет портретов. В одном стоит бюст Ломоносова, во втором висит икона.

На блице Путина также спросили, счастливый ли он человек. Президент ответил, что для полного счастья нужно, чтобы «ребята вернулись с фронта», чтобы молодые люди создавали семьи и заводили детей, а ученые и деятели культуры реализовывали свои планы.

Прямая линия и большая пресс-конференция российского президента длилась более четырех часов и превысила по продолжительности прошлогоднюю.