Длительность прямой линии Путина превысила прошлогоднюю

Прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина длилась более четырех часов. Продолжительность уже превысила прошлогоднюю.

Совмещенное мероприятие под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» проходит в четверг в Гостином Дворе в Москве.

Абсолютный рекорд по длительности прямой линии был поставлен в 2013 году, она продолжалась четыре часа 47 минут. В 2020 году из-за начала пандемии коронавируса мероприятие было решено отменить, но его элементы содержались в большой пресс-конференции президента.

В 2023 году оба формата объединили. Общение Путина с гражданами и журналистами длилось четыре часа четыре минуты.

Журналист NBC Кир Харди Бреннан-Симмонс, задавший Владимиру Путину вопрос о Сирии и прибывшем в Москву президенте страны Башаре Асаде, неожиданно выбежал из зала.