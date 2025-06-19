Путин ответил фразой Христа на вопрос о своих ошибках
Путин признал, что совершал ошибки за 25 лет на посту президента России
Президент России Владимир Путин признал, что совершал ошибки. Он завершил встречу с руководителями международных информагентств в Санкт-Петербурге фразой Иисуса Христа.
Журналисты спросили Путина об ошибках за 25 лет службы на посту президента. Он снял наушник, глубоко вздохнул, задумался и процитировал Новый завет.
«Кто из вас без греха, тот пусть первый бросит в меня камень. Давайте на этом закончим», — сказал президент.
Случай с Христом описан в Евангелии от Иоанна. Книжники и фарисеи привели к нему женщину, которую по законам Моисея следовало забить камнями за прелюбодеяние, но он указал на их собственные грехи и отпустил провинившуюся.
Путин встретился с главами международных информагентств в девятый раз. Он рассказал об обстановке в зоне СВО, отношениях с Ираном и ошибках властей Германии.