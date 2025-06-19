Путин: Германии нужно заняться спасением своего автопрома

Президент России Владимир Путин рассказал о последствиях экономической политики ФРГ на встрече с руководителями международных информагентств. Он предупредил об уничтожении немецкого автопрома, сообщила пресс-служба Кремля.

«Volkswagen погибает, Porsche погибает, стекольная промышленность погибает, удобрения погибают», — сказал Путин.

Глава государства считает, что немецким властям на фоне балансировки на грани рецессии нужно заняться спасением своей автомобильной промышленности и повышением заработной платы.

По словам Путина, рационального объяснения, почему Германия отказалась от российского газа, нет.

Также он сомневается, что Германия может быть посредником в украино-российском конфликте, ведь эта страна не является нейтральной.