Путин на переговорах в Кремле пообещал поддержать Южную Осетию

В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина с лидером Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Они обсудили сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и направления сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что на фронтах Великой Отечественной войны сражались 22 тысячи выходцев из Южной Осетии, из них почти половина погибли.

По словам Путина, при расчете на душу населения эта республика заняла первое место по количеству Героев Советского Союза. Он заявил, что Россия заинтересована в сохранении мемориалов советских воинов и поможет в этом.

«Наши сегодняшние отношения строятся на базе договора о союзничестве 2015 года. Десятилетие отмечаем в этом году этого договора. Мы, как и в предыдущие годы будем делать все, что от нас зависит, для того чтобы поддержать Южную Осетию», — сказал он.

Кроме того, Россия настроена на сотрудничество в экономике, социальной сфере, здравоохранении и образовании, заверил Путин. Он сообщил о планах продолжить уделять внимание вопросам безопасности.

Гаглоев приехал в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Радиостанция «Говорит Москва» сообщила, что правительство России поблагодарило Южную Осетию за сотрудничество и отправку добровольцев на СВО.

Ранее Путин встретился в Кремле с президентом Абхазии Бадрой Гунбой.