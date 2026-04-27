Путин оценил низкий уровень безработицы в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин высоко оценил низкий уровень безработицы в Санкт-Петербурге, заявив, что ее «практически нет». Об этом сообщил ТАСС.
В понедельник глава государства встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Они обсудили социально-экономические вопросы. Беглов отметил, что уровень безработицы в городе составляет 1,5%.
«Практически нет», — отреагировал Путин.
В Петербурге Путин также встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер выразил надежду, что иранский народ преодолеет сложный период испытаний и наступит мир.
