Россия надеется, что иранский народ преодолеет испытания и наступит мир, такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, сообщило РИА «Новости» .

«Конечно, очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний, и наступит мир», — сказал российский лидер.

Аракчи начал международное турне 24 апреля. Первым пунктом его поездки стал Пакистан, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном. В субботу министр направился в Оман, а затем вернулся в Исламабад и вылетел в Санкт-Петербург.

Иранский министр сообщил, что в России намерен обсудить развитие ситуации вокруг конфликта между США и Израилем. Он также подчеркнул важность координации усилий между Тегераном и Москвой для разрешения кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул значимость сегодняшней беседы Путина и Аракчи в свете текущей ситуации на Ближнем Востоке. Он отметил, что диалог трудно переоценить.