Лавров назвал встречу Путина и главы МИД Ирана полезной

Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил встречу президента Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге. Его слова привел ТАСС .

«Полезно», — ответил он на вопрос журналистов, как прошла встреча.

Лавров и сам принял участие в ней вместе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым и помощником президента Юрием Ушаковым. Аракчи сопровождали его заместитель Казем Гарибабади и посол Ирана в России Казем Джалали.

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Иранский гость передал Путину добрые пожелания от Верховного лидера Моджтабы Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что важность этой встречи трудно переоценить.