Путин оценил ядерный щит России

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с 80-летием отрасли. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил надежность сформированного ядерного щита России.

«Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров, специалистов. Благодаря их профессионализму и самоотверженному труду за прошедшие годы были запущены сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, построен единый научно-промышленный комплекс, сформирован надежный „ядерный щит“ Родины», — отметил президент в поздравительной телеграмме.

Он отметил, что атомная отрасль по праву олицетворяет технологическую мощь России.

Атомная промышленность 20 августа отмечает 80 лет со дня своего основания. Советские власти в 1945 году приняли решение о создании структуры, которая будет заниматься атомной программой страны.

