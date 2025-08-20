Женщина впервые в истории стала капитаном атомного ледокола

Капитаном атомного ледокола «Ямал» впервые в истории стала женщина, Марина Старовойтова. Об этом сообщили на торжественном концерте в честь 80-летия атомной отрасли России, передает РИА «Новости» .

Она родилась в Унече Брянской области. В 23 года учительница Старовойтова уволилась из школы и приехала в Мурманск ради должности дневальной на атомном контейнеровозе «Советский Союз». После окончания университета морского и речного флота им. адмирала Макарова женщина добилась получения квалификационного свидетельства матроса первого класса.

Спустя 12 лет, у нее уже был диплом старпома. Атомоход «Ямал» Старовойтова называет своим вторым домом, а экипаж — семьей.

