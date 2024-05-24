Путин оценил экономическое сотрудничество с Белоруссией

У России с Белоруссией не осталось нерешенных вопросов. Экономическое сотрудничество стран находится на высоком уровне, заявил президент Владимир Путин на переговорах с коллегой Александром Лукашенко в Минске. Об этом сообщило БелТА .

«Перед нашим выездом нам доложили, что происходит по конкретным направлениям работ. В целом, на мой взгляд, там нерешенных вопросов нет. Если нужно что-то дополнительно согласовать, мы это сегодня сделаем», — сказал Путин.

Российский лидер поблагодарил власти Белоруссии за приглашение. Он заявил, что находится с Лукашенко в постоянном контакте, а теперь появилась возможность оценить сделанное и наметить конкретные шаги по развитию государств. Путин сказал, что в целом в сфере экономики работа идет на хорошем уровне. Белоруссия, по его словам, уверенно стоит на ногах.

Лукашенко заявил, что переговоры традиционно делили на две части — обсуждение вопросов безопасности и экономики. По его словам, лидеры заслушают итоги реализации прошлых поручений и обсудят новые задачи.

Переговоры во Дворце независимости пройдут в узком и широком составах. Перед встречей Путин возложил цветы к монументу Победы и принял участие в торжественной церемонии.