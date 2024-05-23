Путин проведет обширные переговоры с Лукашенко в Белоруссии

Президент России Владимир Путин в четверг, 23 мая, приедет в Минск с двухдневным визитом. В рабочем графике главы государства запланированы обширные переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, встреча российского президента с белорусским коллегой состоится уже вечером, сообщило РИА «Новости».

«И сегодня будет обширное общение двух президентов, запланировано и также завтра, будет целый день этого официального визита», — сказал пресс-секретарь Путина.

В последний раз лидеры стран проводили переговоры 11 апреля в Кремле. На следующий день Путин и Лукашенко встретились с участниками 21-й экспедиции на МКС — командиром экспедиции, летчиком-космонавтом, Героем России Олегом Новицким и первой женщиной-космонавтом из Белоруссии Мариной Василевской