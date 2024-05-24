Почетный караул встретил Путина у Дворца независимости в Минске

Путин прибыл на переговоры с Лукашенко во Дворец независимости в Минске

Путин возложил венок к монументу Победы, установленному в 1954 году в память о победе в Великой Отечественной войне и о воинах Советской армии, а затем отправился к Дворцу независимости.

На площади выстроился почетный караул, российского лидера встретил оркестр. Состоялась официальная встреча Путина и представление членов делегаций. Прозвучали гимны России и Белоруссии.

Президент России прилетел в Минск 23 мая. Во время короткой встречи в аэропорту он обсудил с Лукашенко темы будущих переговоров. Путин заявил, что на повестку дня вынесут сотрудничество стран в торговле, энергетике, сельском хозяйстве, обеспечении безопасности и проведении второго этапа ядерных учений.