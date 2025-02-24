Путин отметил вклад мусульман в общую силу России

Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад мусульман в укрепление общей мощи страны. По его словам, мусульмане эффективно противостоят всем вызовам и способствуют дальнейшему развитию государства.

«Представители ислама всегда вносили и сейчас вносят очень заметный вклад в наше единство и в нашу общую силу, которая так эффективно противодействует всем сложностям и угрозам и обеспечивает России движение вперед», — сказал Путин.

В понедельник, 24 февраля, глава государства встретился в Кремле с председателем Центрального духовного управления мусульман России, муфтием Талгатом Таджуддином. Он поблагодарил его за вклад в межконфессиональное единство и согласие народов России.

Накануне, в День защитника Отечества, президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Также он вручил медали Героя России участникам специальной военной операции. Глава государства отметил, что российские военные демонстрируют мужество в борьбе за правду и справедливость, за свободу и независимость своей Родины.