Путин отметил важность объединения для противостояния разрушительным идеологиям

Важно объединить силы для противостояния разрушительным идеологиям. Об этом завил президент России Владимир Путин в приветственной речи участникам антифашистского форума «Борьба против международного терроризма, произвола и агрессии. За мир и безопасность».

«Важно объединить работу всех конструктивных сил для построения справедливого, демократического, многополярного мира. Вместе противостоять распространению на планете разрушительных идеологий: ксенофобии, неонацизма, антисемитизма, русофобии», — отметил глава государства.

Участниками форума стали известные политики и общественные деятели, представители профсоюзов, молодежных и женских организаций. Президент указал на важность отстаивания исторической правды о Второй мировой войне. Он назвал это долгом перед будущими поколениями и фундаментом партнерских отношений между народами.

Ранее Путин отметил, что создание взаимного доверия и партнерских связей между евразийскими странами станет основой для построения справедливого миропорядка.