Путин назвал способ достичь справедливого мира

Россия всегда выступала в пользу создания единой мировой системы безопасности для исключения диктата или силового давления. С таким обращением выступил президент Владимир Путин к участникам Вторых Международных общественно-политических слушаний, которые проходят в Перми при поддержке «Единой России».

Глава государства подчеркнул, что создание взаимного доверия и партнерских связей между евразийскими странами станет основой для построения справедливого миропорядка.

«Наша страна неизменно и настойчиво выступает в пользу формирования международной системы равной и неделимой безопасности, которая исключала бы методы диктата или силового давления и гарантировала бы мирное политико-дипломатическое решение любых межгосударственных споров и противоречий», — привела заявление Путина пресс-служба «Единой России».

Президент добавил, что еще одним важным фактором является развитие взаимовыгодного сотрудничества между странами, в основе которого лежат общепризнанные и обязательные для всех нормы.