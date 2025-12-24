Путин поздно вечером принял в Кремле Володина

Президент Владимир Путин накануне поздно вечером встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Володин рассказал о работе нижней палаты парламента в рамках осенней сессии. Всего, по его словам, приняли 588 законов, в том числе 30 — в поддержку участников СВО. Кроме того, 70% законопроектов приняли единогласно.

«Все вопросы, имеющие отношение к защите интересов страны, отстаивания позиции государства, в том числе на международной арене, поддерживаются всеми фракциями независимо от их партийной принадлежности», — подчеркнул он.

Путин поблагодарил депутатов за работу на сессии, назвав ее боевой и результативной.

Ранее Володин пообещал, что Госдума в приоритетном порядке реализует поручения главы государства по итогам прямой линии.