Путин отменил расчеты за экспорт энергоносителей через Газпромбанк

Путин обновил порядок платежей за российский газ для иностранных покупателей

Действующее с 31 марта 2022 года правило оплаты российского газа иностранными покупателями через счета в Газпромбанке остановили на время действия блокирующих санкций США. Это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном портале нормативно-правовых актов.

Новые правила дали покупателям выбор из двух вариантов оплаты российского газа. Первый предусматривает зачисление средств в рублях от посредников.

Второй вариант разрешает полностью или частично прекратить обязательство по оплате, если российские экспортеры согласятся на безналичный взаимозачет (полное погашение долгов экспортера и покупателя друг перед другом) или же погашение равных сумм взаимных платежных обязательств.

Минфин США ввел санкции против банковского сектора России, куда попал Газпромбанк, 21 ноября. По мнению министра финансов России Антона Силуанова, сильнее всего рестрикции ударили по курсу рубля, который сильно упал на минувшей неделе.

Министр пообещал, что национальная валюта стабилизируется в течение одной-двух недель, когда экспортеры вместе с контрагентами найдут новый способ расчета.