Силуанов назвал причину обрушения рубля

Нынешняя ситуация с курсом рубля связана с введением санкций против Газпромбанка, спустя одну-две недели она придет в норму. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, его слова привело РИА «Новости» .

«Речь идет о том, что ситуация с рублем сложилась после того, как рестрикции приняли против нашего основного банка — участника внешнеэкономических расчетов Газпромбанка. Эта ситуация сейчас стабилизируется, одна-две недели — и все будет в порядке», — заявил он.

Силуанов добавил, что российские участники внешнеэкономической деятельности вместе со своими контрагентами за рубежом находят возможности расчетов. Министр не уточнил, какой именно уровень курса рубля в качестве нормального имеет в виду.

США ввели санкционные ограничения против Газпромбанка и шести его дочерних структур за рубежом 21 ноября. Ранее ЦБ также подтвердил связь между санкциями и падением курса рубля.